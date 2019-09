Emmanuel Macron, président français, devant plusieurs journalistes, durant le sommet du G7 à Biarritz, le 25 août 2019 — Jacques Witt/SIPA

Dans ce podcast, on va parler :

- L’exercice du métier de journaliste est-il plus difficile depuis l’élection d’ Emmanuel Macron ? C’est la question du premier épisode de la nouvelle série de 20 Minutes « Point de pressions ». Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias, est l’un des interviewés dans cette enquête d’Emilie Petit…



- Rentrée littéraire : Et si l’Europe avait été conquise… par les Incas ? C’est l’histoire de l’écrivain Laurent Binet dans Civilizations (Grasset). Un roman qui offre une revanche aux perdants de l’histoire… et à la culture geek. Et qui de mieux pour nous en parler ? Laurent Binet lui-même. La suite de l’article et l'interview par Benjamin Chapon par ici.

