- Réforme des retraites : Avocats, infirmiers et médecins libéraux, pilotes… Un collectif de professions libérales appelle à la grève et à manifester aujourd’hui. Ils redoutent la fin de leur régime autonome face au « système universel » voulu par l’exécutif.

- Passer à la pompe va très bientôt vous coûter plus cher. Cinq centimes à la pompe en France selon les professionnels du secteur à l’AFP. Une hausse liée à la flambée des cours du pétrole après l’attaque d’installations saoudiennes.

- Notre-Dame de Paris : 42 œuvres d’art, parmi lesquelles deux manuscrits d’Alain Souchon, vendus hier aux enchères au bénéfice de la cathédrale incendiée. 43.000 euros vont être reversés au sculpteur et orfèvre Goudji afin de réaliser un objet culturel pour la cathédrale.

- Les séries françaises sont-elles aussi nulles que vous nous le dites (dans les commentaires sur le site) ? Ma collègue Anne Demoulin, qui est en reportage au Festival de la Fiction TV de La Rochelle, vous présente un « fact-checking ». Et le tableau n’est pas si noir que ça.

- Ils sont beaux, ils ont chaud et ils se préparent pour la Coupe du monde de rugby : Le XV de France est au Japon, suivi par notre valeureux William Pereira. « Alors c'est quoi la vie du XV de France au Japon? », son article​ sur 20 Minutes.

