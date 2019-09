Les titres de l’actu ce vendredi soir :

- La leçon de basket argentine. Les Bleus se sont inclinés 80-66 en demi-finale de la Coupe du monde. La finale opposera l’Espagne à l’Argentine. Le match à revivre par ici.

- Procès du couple Balkany. Reconnu coupable de « fraude fiscale », le maire de Levallois-Perret a été condamné à quatre ans de prison ferme. Il a été emmené à la prison de la Santé. Le reportage de Vincent Vantighem par ici.

- Le musée de la Libération de Paris a ouvert le 25 août. Fauteuil et cendrier du résistant Jean Moulin, tenues militaires du général Leclerc… 300 documents et objets de la Seconde guerre mondiale sont rassemblés dans cet ancien bunker place Denfert-Rochereau à Paris. Sylvie Zaidman, directrice du musée, s’est confiée à mon collègue Pierre Cloix. Son reportage, sa vidéo, par ici.

