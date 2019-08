Bienvenue dans la série audio «Dans ma bagnole». Enfant, quelles étaient les chansons qui passaient dans la voiture, sur la route des vacances ? Vos parents avaient-ils une passion Joe Dassin ou pour le grégorien? Vous êtes-vous époumonés sur Cloclo ou Despacito, avez-vous plutôt fredonné la Lambada, rappé Diam's ou fait de la bouillie avec Bob Marley?

Pour écouter l'histoire de Gérard, c'est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Dans cette série, on s’est posé Camille, Gérard, Hélène, Romain et Monique, des jeunes et des moins jeunes: ils nous ont raconté leurs chansons, celles qui restent, celles qui rappellent un moment de vie.

Pour ce nouvel épisode, Gérard, septuagénaire. Enfant, pas d’argent, pas de vacances. Elles viendront plus tard, avec dans les oreilles Jacques Brel et Gilbert Bécaud…

«Dans ma bagnole» est une série du podcast «L'été dans vos oreilles». Vous pouvez l'écouter sur 20minutes.fr à la rubrique « Podcast» ou sur l'application mobile. Abonnez-vous gratuitement sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer ou Castbox ou votre appli de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires.