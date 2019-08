Bienvenue dans la série audio «Dans ma bagnole». Gamins, quelles étaient les chansons qui passaient dans la voiture, sur la route des vacances ? Les parents avaient-ils une passion pour Joe Dassin ou le grégorien ? Vous êtes-vous époumonés sur Cloclo ou Despacito, avez-vous plutôt fredonné la Lambada, rappé Diam’s ou fait de la bouillie avec Bob Marley ?

Pour écouter ce podcast, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Dans cette série, on s’est posé Camille, Gérard, Hélène, Romain et Monique, des jeunes et des moins jeunes : ils nous ont raconté leurs chansons et ces moments de vie.

Pour ce premier épisode, Romain, la trentaine. Le trajet : Savigny-sur-Orge (Essonne) à Roquebrune-sur-Argens (Var), huit heures de trajet pour rejoindre les grands-parents. Dans la Renault 21, il y a « Téléphone » et « Queen ». Et on monte le son quand l’attente au péage se termine par le ticket salvateur, le coup d’accélérateur et La bombe humaine chantée à pleins poumons.

« Dans ma bagnole » est une série du podcast « L’été dans vos oreilles ». Vous pouvez l’écouter sur 20minutes.fr à la rubrique « Podcast» ou sur l’application mobile. Abonnez-vous gratuitement sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer ou Castbox ou votre appli de podcast favorite. N’hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires.