Au menu de l’actu ce midi :

- Avant la fin de la grande boucle, des cols et encore des cols : Pourquoi est-ce si dur pour les coureurs de pédaler en altitude ? Un article à retrouver par ici...

- Fin de la canicule, des orages arrivent. A Tignes (Savoie), les fortes chaleurs ont eu raison du glacier de la Grand Motte, à 2.600 mètres d’altitude.

- Le journaliste d’investigation Pierre Péan est mort à 81 ans. Il a réalisé de longues enquêtes sur le passé des puissants et l’histoire de France…

- Orange is the new black et autres 95 séries anglo-saxonnes, dont Fleabag et Game of Thrones, ne survivront pas à 2019. Anne Demoulin dresse une liste commentée par ici.​

Anne-Laëtitia Béraud