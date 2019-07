De l'info et de la bonne humeur

Ce jeudi soir, on parle culture :

- Entre expositions de prestige et vente aux enchères, le street art est-il réservé aux bourgeois ?

- Le Festival de Deauville diffusera l’intégrale de «Game of Thrones» sur grand écran, à raison d’une saison par jour entre les 7 et 14 septembre.

- Quelle est la série la plus recherchée sur internet ? Selon une étude, devant « Stranger Things » et « The Handmaid’s tale », c’est la série espagnole « La Casa de papel ».

- À Vancouver dans l’État de Washington (États-Unis), la Brautigan Library abrite uniquement des livres et des manuscrits qui n’ont jamais été publiés.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com/

Thibault Girardet