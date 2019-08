Bienvenue dans « Animal », la série qui interroge la place de l’animal en ville… des espèces, petites ou grandes, avec lesquelles nous partageons nos cités. Toutous et matous adorés, parfois abandonnés, animaux sauvages plus ou moins tolérés, nuisibles détestés, comment humains et animaux vivent-ils ensemble dans ces espaces communs ?

Pour écouter l’histoire des moutons en ville, c’est simple comme un clic dans le lecteur

Pour ce premier épisode, place aux moutons en ville, avec Julie Lou Dubreuilh, bergère urbaine en Seine-Saint-Denis. Elle est membre de la coopérative Les Bergers urbains à La Courneuve. A la tête d’un troupeau de 65 moutons, elle vient de parcourir la région Ile-de-France dans le cadre de la transhumance de la métropole parisienne. Avec ses animaux, elle est tous les jours au contact des habitants.

« Animal » est une série du podcast « L’été dans vos oreilles ». Vous pouvez l’écouter sur 20minutes.fr à la rubrique « Podcast» ou sur l’application mobile. Abonnez-vous gratuitement sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer ou Castbox ou votre appli de podcast favorite. N’hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires.

Crédit sons : « Welcome to the Jungle » Delirix- Fugue icons8.com