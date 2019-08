Bienvenue dans «Animal», la série sonore de 20 Minutes consacrée à la place de l’animal en ville… Animal sauvage, animal domestique, quelle place l’homme donne-t-il à ces êtres dans l’organisation de son espace de vie ? Animaux désirables, animaux détestés, comment se sont-ils adaptés à la ville ?

Pour écouter ce podcast, c’est simple comme un clic dans le lecteur

Pour cet épisode, place aux renards dans la métropole parisienne. Selon Xavier Japiot, expert naturaliste à la Ville de Paris, il existe un peu moins d’une soixantaine d’individus dans la capitale. Ce « superprédateur », qui n’a « pas de raison de la classer en nuisible » est, selon ce passionné, « un vrai joyau sur pattes à observer ». Un animal qui rend par ailleurs des services aux humains, en limitant les populations de rats.

« Animal » est une série du podcast « L’été dans vos oreilles ». Vous pouvez l’écouter sur 20minutes.fr à la rubrique « Podcast» ou sur l’application mobile. Abonnez-vous gratuitement sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer, Castbox ou votre appli de podcast favorite. N’hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires.

Crédit sons : « Welcome to the jungle » Delirix – icons8.com Fugue