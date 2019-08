Bienvenue dans « Animal », la série qui interroge la place de l’animal en ville… Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Toutous et matous adorés, parfois abandonnés, animaux sauvages plus ou moins tolérés, nuisibles détestés, comment humains et animaux vivent ensemble ?

Pour écouter lce podcast sur les oiseaux en ville, c’est simple comme un clic dans le lecteur

Pour ce nouvel épisode, on parle des oiseaux à Paris avec Philippe Maintigneux, ornithologue amateur et adhérent de l’association la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Car dans la capitale, il n’y a pas que des pigeons. Vous y trouverez aussi des faucons crécerelles et des goélands…

Certaines espèces disparaissent de la métropole parisienne, chassées par le manque de nourriture et de nichoirs. « Depuis 2003, il ne reste qu’un moineau sur quatre à Paris », estime Philippe Maintigneux. D’autres volatiles font cependant de la résistance… Comment les habitants et les pouvoirs publics peuvent-ils sauver les oiseaux en ville ?

« Animal » est une série du podcast « L’été dans vos oreilles ». Vous pouvez l’écouter sur 20minutes.fr à la rubrique «Podcast» ou sur l’application mobile. Abonnez-vous gratuitement sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer ou Castbox ou votre appli de podcast favorite. N’hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires.

Crédit sons : « Welcome to the jungle » Delirix- Fugue icons8.com