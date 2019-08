Bienvenue dans « Animal », la série qui interroge la place de l’animal en ville… Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Il y a les toutous et matous adorés, parfois abandonnés, les animaux sauvages plus ou moins tolérés, les nuisibles détestés. Comment humains et animaux vivent-ils ensemble dans ces espaces ?

Pour écouter ce podcast, c’est simple comme un clic dans le lecteur

Pour ce nouvel épisode, on parle des animaux abandonnés. Chiens, chats, cochon d’Inde jadis aimés… Nombre d’animaux sont ensuite délaissés. Ils atterrissent dans les refuges de la Société protectrice des animaux (SPA). Carole Retrou est responsable de celui de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

En 2018, 2.700 adoptions y ont été effectuées, un chiffre encore en augmentation pour l’année 2019, selon cette dirigeante. « Bien sûr que l’animal a sa place en ville, à partir du moment où on a bien compris les besoins de l’animal », insiste Carole Retrou.

« Animal » est une série du podcast « L’été dans vos oreilles ». Vous pouvez l’écouter sur 20minutes.fr à la rubrique «Podcast» ou sur l’application mobile. Abonnez-vous gratuitement sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer ou Castbox ou votre appli de podcast favorite. N’hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires.

Crédit sons : « Welcome to the Jungle » Delirix – Fugue icons8.com