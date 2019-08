Bienvenue dans «Animal», la série sonore de 20 Minutes consacrée à la place de l’animal en ville… Animal sauvage, animal domestique, quelle place l’Homme donne-t-il à ses êtres dans l’organisation de son espace de vie ? Animaux désirables, animaux détestés, comment s’adaptent-ils en ville ?

Pour écouter ce podcast sur les poissons à Paris, c’est simple comme un clic dans le lecteur

Pour ce dernier épisode, on vous emmène à la station de Paris, à proximité de la tour Eiffel, pour une pêche électrique d’inventaire réalisée par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap). Cette pêche permet de vérifier l’état de la population piscicole de la Seine dans Paris intra-muros. Explications avec Franck Renard, hydrobiologiste au bureau d’études privé Dubost Environnement, qui organise chaque année au même endroit et au même moment cette pêche d’inventaire.

Crédit sons : « Welcome to the jungle » Delirix – Fugue icons8.com