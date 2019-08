Bienvenue dans « Animal », la série qui interroge la place de l’animal en ville… Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Il y a les toutous et matous adorés, parfois abandonnés, les animaux sauvages plus ou moins tolérés et les nuisibles détestés… Comment humains et animaux vivent-ils ensemble ?

Pour écouter l’histoire des abeilles urbaines, c’est simple comme un clic dans le lecteur

Pour ce nouvel épisode, on parle des ruches en ville, à Paris. Laurent est apiculteur urbain. Il possède cinq ruchers dans le nord-est de la capitale, dont un au Shakirail, un ancien vestiaire et centre de formation de la SNCF (18e arrondissement). Il est membre de l’association Dardard.

