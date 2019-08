SERIE (5/7) Embarquez vos oreilles pour la série audio de «20 Minutes» consacrée aux histoires et légendes locales

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux légendes et récits locaux… De Niort à Aix-en-Provence en passant par la Picardie, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent Histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour écouter l’histoire de la fortune mystérieuse de l’abbé Saunière, juste un clic dans le lecteur ci-dessous

Pour ce nouvel épisode, on vous emmène dans à Rennes-le-Château dans l’Aude, en 1885. Y arrive un jeune prêtre, Bérenger Saunière. Dans les années qui suivent, le religieux, aperçu en train de mener des fouilles, bâtira un domaine fastueux. Les villageois soupçonnent la découverte d’un trésor, mais personne n’en retrouvera la trace…

Une histoire énigmatique que vous raconte Christian Doumergue, l’un des spécialistes de ce mystère. Son dernier livre consacré à la légende, Le secret dévoilé : Enquête au cœur du mystère de Rennes-le-Château (éditions L’opportun)

« Mystères d’ici » est une série du podcast « L’été dans vos oreilles ». Vous pouvez l’écouter sur 20minutes.fr à la rubrique «Podcast» ou sur l’application mobile gratuite. Abonnez-vous gratuitement sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer ou Castbox ou votre appli de podcast favorite. N’hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires.

Crédit sons : « Just not today », « Chase. Wav », Ilya Marfin – Fugue icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com