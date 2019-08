MYSTERES D'ICI (2/7) Embarquez vos oreilles pour une série audio consacrée aux histoires et légendes locales

Bienvenue dans «Mystères d’ici», la nouvelle série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… De Niort à Aix-en-Provence en passant par Rennes-le-Château, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent Histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour écouter l’histoire du « vent du diable » à Strasbourg, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Pour ce nouvel épisode, le « vent du diable » de la cathédrale de Strasbourg. Le démon aurait été emprisonné à l’intérieur d’un pilier de l’église, et le vent, le cheval du diable, l’attendrait toujours au-dehors… Une légende racontée par Véronique Herbreteau, guide conférencière.

