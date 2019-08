MYSTERES D'ICI (3/7) Embarquez vos oreilles pour une nouvelle série audio consacrée aux histoires et légendes locales

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… De Niort à Aix-en-Provence en passant par Rennes-le-Château, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Extraordinaires, bizarres, semblant fantastiques, ces récits convoquent Histoire, peurs et désirs…

Pour écouter l’histoire de la « nonne sadique », c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Pour ce nouvel épisode, direction Aix-en-Provence, à la fin du XVIIe siècle. Travestie en homme puis en religieuse sous le nom de sœur de la Croix, une femme accédera au pouvoir… Mais sa cruauté la perdra. L’histoire de la « nonne sadique » racontée par Delphine Rusquart, conteuse de rue à Aix-en-Provence et Saint-Rémy de Provence…

Crédit sons : « Chase. Wav » Ilya Marfin – Fugue icons8.com/«Alien » Dream Machine- Fugue icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com