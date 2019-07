DANS VOS OREILLES Le journal audio de « 20 Minutes » à 12h20 et 18h20

L'entrepreneur futuriste et milliardaire américain Elon Musk à Hawthorne, en Californie. — FREDERIC J. BROWN / AFP

Ce soir, on se triture le cerveau :

-Plusieurs auteurs de science-fiction et de futurologues ont été recrutés par le ministère des Armées pour constituer la « Red Team ». « Il s’agit d’imaginer l’inattendu, sans être complètement déconnecté du contexte géopolitique », explique à 20 Minutes Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.

-Neuralink, l’entreprise fondée par Elon Musk a révélé aujourd’hui un projet d’implant qui se brancherait directement sur le cerveau.

-Pourquoi le temps passe-t-il plus vite avec l’âge ? Psychologues, biologistes et neuroscientifiques explorent différentes pistes. Des réflexions à retrouver dans le nouveau numéro de Sixième Science, un podcast made in 20 Minutes.

-Le cerveau des meurtriers sous la loupe des neurosciences. Une étude américaine, relayée par Le Monde, suggère un déficit de matière grise dans le cerveau des auteurs d’homicide.

