C’était le 21 juillet, il y a 50 ans. Premier pas sur la Lune par Neil Armstrong, l’astronaute américain, grand pas pour l’humanité rêvant de notre satellite. Dans notre podcast « Viser la Lune », spationaute, témoin ou expert racontent l’astre. Cinq épisodes lunaires…

Cinquième et dernier épisode de cette série, avec François de Closets. Journaliste, il est avec la presse internationale à Houston au Texas le 21 juillet 1969 à 3h56, quand le premier Homme marche sur la Lune. Correspondant aux Etats-Unis de l’Express, il assiste, en direct, cet événement historique. Pour 20 Minutes, François de Closets raconte…

Illustration de la série de podcasts estivaux de - BERAUD/Canva

Crédits sons : Bruitages : lasonotheque.com et universal-soundbank.com/«Fug » Krope- Fugue icons8.com/«Abiogenesis » et « Transparency » Mxe Prizmo – Fugue icons8.com/«The redistribution machine outro » et « The system downtime intro » – El Kirpitech - Fugue icons8.com/President Nixon speaking with astronauts Armstrong and Aldrin on the Moon​ 1969- YouTube RichardNixonLibrary

Anne-Laëtitia Béraud