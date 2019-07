C’était le 21 juillet, il y a 50 ans. Premier pas sur la Lune par Neil Armstrong, l’astronaute américain, grand pas pour l’humanité rêvant de notre satellite. Dans notre série « Viser la Lune », spationaute, témoin ou expert racontent l’astre. Cinq épisodes lunaires…

Pour écouter l’astronaute Claudie Haigneré, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Quatrième épisode de cette série, rencontre avec l’astronaute française Claudie Haigneré. Médecin, scientifique, elle est la première Européenne à avoir été dans l’espace.

Pour 20 Minutes, Claudie Haigneré se souvient de la retransmission télé du premier pas de l’Homme sur la Lune. Elle évoque aussi sa mission au sein de l’agence spatiale européenne (ESA). Elle y promeut le concept de « village lunaire » « multilatéral », mêlant Nations et les intérêts privés. Cette passionnée des étoiles nous raconte.

Dans le premier épisode de « Viser la Lune », l’astronaute Thomas Pesquet parle de la conquête spatiale et de retour de l’Homme sur notre astre dans la prochaine décennie.

Dans le deuxième épisode, Alexis Orsini, journaliste vérificateur de faits, revient sur les théories du complot entourant la venue de l'Homme sur la Lune.

Dans le troisième épisode, place aux chansons inspirées par la Lune avec Pierre Cloix, journaliste community manager à 20 Minutes.

Illustration de la série de podcasts estivaux de - BERAUD/Canva

Retrouvez « Viser la Lune » dans notre podcast « L’été dans vos oreilles » sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée, comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et sur 20minutes.fr à l’onglet « Podcast »

Crédits sons : Bruitages : lasonotheque.com et universal-soundbank.com/«Fug » Krope- Fugue icons8.com/«Abiogenesis » et « Transparency » Mxe Prizmo – Fugue icons8.com/«The redistribution machine outro » et « The system downtime intro » – El Kirpitech - Fugue icons8.com/«Space » Ilya Marfin – Fugue icons8.com/