C’était le 21 juillet, il y a 50 ans. Premier pas sur la Lune par Neil Armstrong, l’astronaute américain, grand pas pour l’humanité rêvant de notre satellite. Dans notre podcast « Viser la lune », spationaute, témoin ou expert racontent l’astre. Cinq épisodes lunaires rassemblés dans nos podcasts estivaux «L’été dans vos oreilles».

Pour écouter le podcast c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Troisième épisode de cette série, avec Pierre Cloix, journaliste community manager à 20 Minutes. Notre journaliste a exploré l’univers musical pour vous rapporter quelques titres inspirés de la Lune. Voyage au XIXe, XXe et XXIe siècle en chansons et dans la bonne humeur…

On voguera notamment sur les accords de Beethoven avant de virevolter vers Charles Trenet puis alunir avec Kid Cudi et Indochine…

Crédits sons : « Fug » Krope – Fugue icons8.com/« Abiogenesis » Mxe Prizmo – Fugue icons8.com/« The redistribution Machine Outro » El Kirpitech Fugue icons8.com/lasonotheque.com/Sonate n°14 de Ludwig van Beethoven, plus connue sous le nom de « Sonate au clair de lune ». Version par Paul Pitman/Charles Trenet – « Le Soleil a rendez-vous avec la lune » Raoul Breton (1939)/ Frank Sinatra « Fly Me To The Moon » Bart Howard Decca (1964)/ Indochine – « J’ai demandé à la lune », extrait de « Paradize », Nicola Sirkis, Mickaël Furnon – Columbia, Sony Music (2002)/« Man on the Moon » Kid Cudi, extrait de « A Kid Named Cudi », Nosaj thing, The Mixtape A Plain Pat and Emile Production (2008)

Dans le premier épisode de « Viser la Lune », l’astronaute Thomas Pesquet nous a parlé de conquête spatiale et de retour sur la Lune. A écouter par ici

Dans le deuxième épisode, Alexis Orsini, journaliste vérificateur de faits, a évoqué les théories du complot entourant la venue de l'Homme sur la Lune. A écouter par là.

Illustration de la série de podcasts estivaux de - BERAUD/Canva

Retrouvez «Viser la Lune» dans notre série de podcasts «L'été dans vos oreilles» sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée, comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et sur 20minutes.fr à l’onglet « Podcast »