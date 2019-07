PODCAST. Pourquoi le temps passe-t-il plus vite avec l'âge?

SANTE Pour le cerveau, les années ne font pas toutes 365 ou 366 jours. En vieillissant, elles paraissent de plus en plus courtes

Une journée riche en stimuli et en nouveautés pourra donner au cerveau l'impression que la journée est plus longue. — Halfpoint / Getty Images Plus

C'est un sentiment général, et partagé de presque tous. Avec l'âge, les années ont l'air de passer plus vite.

Au delà des explications arithmétiques (une année chez un enfant de 8 ans représentera une part bien plus importante de sa vie que chez une senior de 80 ans), psychologues, biologistes et neuroscientifiques

explorent différentes pistes pour expliquer ces fluctuations psychologiques. Menée sur la souris, une étude montre que la perception du temps est aussi affectée par la dopamine, le neurotransmetteur impliqué dans le circuit de la récompense. En gros, plus on prend de plaisir à une activité plus elle donnera l'impression de passer vite.

«Vous allez voir, ça passe très vite.» «J’ai l’impression que c’était hier.» «Oh là là, c’est fou comme le temps file.» Qui n’a pas entendu ce genre de banalités dans la bouche de ses grands-parents ou de copains que l’on n’avait pas vus depuis un bail?

Une fois n'est pas coutume, les croyances populaires ont juste. Avec l'âge, notre perception du temps se déforme. Tout semble aller plus vite. Entouré des maîtres horlogers Elena Sender et Hugo Jalinière du magazine Sciences et Avenir, et de la journaliste santé de 20 Minutes, Anissa Boumediene, Romain Gouloumès remonte les mécanismes de notre cerveau pour comprendre pourquoi cette impression est bien plus qu'une impression.