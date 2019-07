C’était le 21 juillet, il y a 50 ans. Premier pas sur la Lune par Neil Armstrong, l’astronaute américain, grand pas pour l’humanité rêvant de notre satellite. Dans notre nouvelle série de podcast « Viser la Lune », spationaute, témoin ou expert racontent l’astre. Cinq épisodes lunaires…

Deuxième épisode de cette série, rencontre avec Alexis Orsini, journaliste vérificateur de faits à 20 Minutes.

La présence de l’homme sur la Lune ? « Impossible », disent certains, « tout était faux », selon d’autres. Les théories du complot entourant cet événement historique restent très populaires aujourd’hui. Pourquoi ? Et comment font-elles pour rester aussi vivaces ? Ce sont quelques-unes des questions posées dans ce podcast.

Crédits sons : «Fug» Krope- Fugue icons8.com/The James Bond Theme par le John Barry Orchestra « James Bond vs. Dr. No (The First James Bond Adventure) » de Monty Norman – Columbia DB 4898 -United Artists Records UA 581

