MYSTERES D'ICI (1/7) Embarquez vos oreilles pour une série audio consacrée aux histoires et légendes locales

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… De Niort à Aix-en-Provence en passant par Rennes-le-Château, guides, historiens et conteurs vous narrent des histoires bizarres de nos régions. Extraordinaires, parfois fantastiques, ces récits convoquent Histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour écouter l’histoire du « vampire fétichiste », c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous…

Pour ce premier épisode, on vous emmène au village du Muy dans le Var, en 1901. Un homme, Victor Ardisson, y fut surnommé « le vampire fétichiste ». Il était fasciné par les jambes de femmes mortes… Une histoire racontée par Delphine Rusquart, conteuse de rue à Aix-en-Provence et Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône).

Crédit sons : « Just not today », « Chase. Wav », « Oblivion » Ilya Marfin – Fugue icons8.com/Bruitage : universal-soundbank.com