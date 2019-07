Le groupe Trois Cafés Gourmands a vendu plus de 200 000 copies de son album «Un air de rien» — SIPA

Ce soir, on parle de nostalgie :

- Ils ont créé le tube surprise de l’été dernier. Le groupe corrézien Trois cafés gourmands a depuis vendu 200.000 disques. On vous a demandé ce qui vous avait séduit ? Une douce mélancolie, vous nous avez écrit… Vos témoignages par ici.

- Le Walkman de Sony a 40 ans. Le baladeur à cassette compact qui a révolutionné l’écoute de la musique date de juillet 1979, rapporte The Verge.

- Cet été, trois séries cultes, Malcolm, Sex and the city et Le Prince de Bel-air seront rediffusées. Vous ne savez peut-être pas la fin de l’histoire, c’est pourquoi on vous raconte le dernier épisode de ces séries doudous par là.

- The Walking Dead, le comic culte de zombies scénarisé par Robert Kirkman, s’arrête. Le dernier épisode de la bande dessinée est publié demain aux Etats-Unis.

- Si vous avez la nostalgie de vos mercredi après-midi devant le club Dorothée, filez jeudi à la Japan Expo au nord de Paris. Les créateurs d’Albator et Goldorak seront les vedettes du festival consacré à la culture japonaise.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com/«Yo Home to Bel-Air » de DJ Jazzy Jeff et The Fresh Prince Will Smith, thème de la sitcom de NBC « The Fresh Prince of Bel-Air ». Jive Records 1992/Trois Cafés Gourmands – « A nos souvenirs » extrait de l’album « Un air de rien » Play Two 2017

Retrouvez Minute Papillon ! sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée :

… et par l'onglet «Podcast» du site 20minutes.fr