Anne Sinclair, journaliste, le 6 mars 2017 à Paris — IBO/SIPA

Les titres de la mi-journée :

- L’eau que vous consommez deviendra-elle plus chère suivant la saison, ou que vous soyez industriel ou particulier ? C’est l’une des 25 idées du gouvernement dégainées à l’issue des Assises sur l’eau, afin de protéger la ressource.

- Orages et grêle en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce matin, cinq départements restaient en vigilance orange. Le trafic TER reste très perturbé.

- La France a été le pays au monde où les plus riches se sont le plus enrichis sur les six premiers mois de 2019, a calculé l’agence Bloomberg. Les 14 milliardaires français ont vu leur richesse augmenter de 35 % en 6 mois.

- Course contre la montre pour les Européens, qui doivent s’accorder aujourd’hui sur les noms pour les postes les plus importants de l’Union européenne.

- Anne Sinclair se paie la tête de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, lors de l’émission Au Tableau ! ce soir sur C8. La journaliste a écrit sur un tableau une question : « Tu ne crois quand même pas que tu vas devenir présidente ? ».

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com/

Retrouvez Minute Papillon ! sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée :

… et par l'onglet «Podcast» du site 20minutes.fr