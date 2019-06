Philippe Manoeuvre, journaliste, animateur et critique musical, le 15 mai 2019 au festival de Cannes — Vianney Le Caer/AP/SIPA

- Canicule : Record absolu de chaleur possible aujourd’hui. Pour se rafraîchir, certains choisissent d’ouvrir illégalement les bornes d’incendie, ce qu’on appelle le « street-pooling ».

- Coupe du monde de foot : France – Etats-Unis. La suffisance américaine va-t-elle galvaniser les Bleues ? Trop peut-être, estime le journaliste Aymeric Le Gall.

- Fusillade devant une mosquée à Brest hier : « pas un attentat », selon le parquet ce matin.

- L’emblématique juge Renaud Van Ruymbeke prend sa retraite. Selon Ouest-France, le magistrat rejoint la Bretagne pour s’essayer à la permaculture et jouer du piano.

- Mille musiciens amateurs au Stade de France, demain soir. Le plus grand groupe de rock du monde devant 50.000 personnes, Philippe Manoeuvre et ses célèbres lunettes noires. Plus d'info par ici.

- Plus de neuf millions de personnes dans le monde jouent à Candy Crush entre 3 et 6 heures par jour, selon un cadre de l’entreprise, relève le quotidien britannique Guardian.

