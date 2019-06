Laura Smet a déclaré son amour à son père Johnny durant la cérémonie — Laurent Vu/SIPA

L’info de la mi-journée :

- Canicule : Pollution à l’ozone et risques sanitaires… Le pic d’intensité est prévu pour aujourd’hui et demain.

- Un ressortissant bosnien a été arrêté la semaine dernière en Allemagne. Il est suspecté de liens avec les assaillants djihadistes des attaques du 13 novembre 2015 à Paris.

- Son efficacité n’étant pas prouvée, l’homéopathie ne doit plus être remboursée par la Sécurité sociale. Voici l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS) qui a fuité dans la presse. Pourquoi le débat sur l’homéopathie est très sensible ? On en parlait dans « Minute Papillon ! » hier soir avec la journaliste santé Oihana Gabriel. A retrouver sur 20minutes.fr et les plateformes de podcast.

- Nicolas Sarkozy sort un bouquin sur son accession au pouvoir. Au Point, l’ancien président est revenu sur ses ennuis judiciaires, estimant qu’il sera blanchi dans l’affaire « des écoutes ».

- Angela Merkel, la chancelière allemande de 65 ans, a de nouveau été prise de tremblements ce matin à Berlin. Une crise qui intervient neuf jours après un incident similaire.

- Nouvelle victoire judiciaire pour David Hallyday et Laura Smet. Le tribunal de Los Angeles a notamment interdit à la veuve Laeticia Hallyday de transférer les actifs de Johnny Hallyday dans son trust.

- Connaissez-vous Saint-Vaast-la-Hougue ? Nouvelle notoriété pour cette commune de Normandie qui a gagné l’émission de Stéphane Bern sur France 2, en étant sacrée « village préféré des Français 2019 ».

