Semaine chargée côté Santé. Oubliez la canicule et la crise aux urgences : vendredi, la Haute autorité de santé (Has) rend son avis sur une question ultra-polémique : la France doit-elle continuer à rembourser l’homéopathie ? Pour comprendre ce débat sensible, Oihana Gabriel, journaliste à la rubrique « santé » de 20 Minutes…

Qu’est-ce que l’homéopathie ? En France, quelles sont les évolutions dans le remboursement de l’homéopathie ? Quelles seront les conséquences si le déremboursement est préféré ? Ce sont quelques-unes des questions posées dans ce court podcast d’info « Minute Papillon ! »

