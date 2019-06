Edouard Baer, comédien, au Festival de Cannes le 8 mai 2018 — NIVIERE/VILLARD/SIPA

Les titres « culture » de ce vendredi soir :

- Fête de la musique aujourd’hui. A l’Elysée, le musicien britannique Elton John a été décoré par Emmanuel Macron de la Légion d’honneur. Ils ont lancé un appel commun pour accroître les fonds pour la lutte contre le sida.

- L’épreuve du père Fouras, les cylindres, la lutte dans la boue. On vous propose de désigner l’épreuve la plus culte de Fort Boyard. Le jeu télé fête ses trente ans cet été.

- Le comédien Édouard Baer, l’actrice Valéria Bruni-Tedeschi et le chanteur Vincent Delerm récompensés hier par l’Académie française.

- Daniel Auteuil va incarner Christian Iacono, le maire accusé de viol par son petit-fils puis blanchi. Quatre épisodes seront tournés pour une série diffusée sur France 2.

- James Corden, présentateur britannique, a transformé un passage piéton parisien en scène de comédie musicale. Sa reprise délirante des « Misérables » près de l’arc de triomphe n'a pas plus à tout le monde...

