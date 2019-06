Le spationaute français Thomas Pesquet le 15 mai 2018 à Cannes — YANN COATSALIOU / AFP

Ce soir, une interview audio de Thomas Pesquet, spationaute

Le premier homme sur la lune, c’était il y a 50 ans, en juillet 1969. Pour célébrer cet anniversaire, 20 Minutes a rencontré Thomas Pesquet au salon aéronautique au Bourget.

Dixième Français à être allé dans l’espace, le quadra pourrait repartir vers les étoiles « très bientôt », selon la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal…

S’il pouvait partir découvrir la lune, où souhaiterait-il aller ? Quelle activité aimerait-il pratiquer sur notre satellite ? Après six mois à bord de la Station spatiale internationale, l’ISS, en 2017, en rêve-t-il encore ? Ce sont les questions posées à Thomas Pesquet… Pour l’écouter, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessus.

Pour découvrir l’interview écrite de Thomas Pesquet, c'est par ici.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com/ Solar fractal by Quarkstar (c) copyright 2018 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license.

Retrouvez Minute Papillon ! sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée :

… et par l'onglet «Podcast» du site 20minutes.fr