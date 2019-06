La chanteuse Aya Nakamura à Paris. — LAURENT VU/SIPA

Les titres d'info de la mi-journée :

- De forts orages cette nuit, avec des dégâts notamment à Toulouse. Le temps reste aujourd’hui toujours orageux, selon Météo-France.

- Nouveau retard pour l’EPR de Flamanville. EDF doit réparer huit soudures sur le site dans la Manche, a décidé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L’électricien estime pouvoir faire les réparations d’ici fin 2022.

- Faut-il légaliser la consommation et le commerce de cannabis en France ? Oui, répond le Conseil d’analyse économique, qui dépend de Matignon.

- Un autre rapport, sur les vacances en bord de mer, dévoilé aujourd’hui par l’ONG Eco Union. Il révèle les effets néfastes du tourisme de masse sur ces territoires fragiles où vivent 20 % de la population mondiale. Les infos par ici.

- Aya Nakamura assignée en justice devant le tribunal de Nanterre, rapporte Le Parisien. Un styliste accuse la chanteuse de R’nB d’avoir copié des modèles de ses vêtements et demande 50.000 euros en réparation.

- Il a participé au son électro des années 1990-2000, Philippe Zdar, moitié du duo Cassius, est décédé d’une chute accidentelle à Paris. Leur album le plus connu ? « 1999 ».

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com/I <3 U SO de Cassius, The Rawkers (I <3 U SO Edition), Ed Banger Records, Prince, Because Music (au nom de Cassius Records) ; LatinAutor, SOLAR Music Rights Management, CMRRA, LatinAutor – SonyATV, BMI – Broadcast Music Inc., ASCAP, Kobalt Music Publishing, UBEM, EMI Music Publishing, LatinAutor – UMPG, UMPG Publishing et des sociétés de gestion des droits musicaux​

