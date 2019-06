Illustration de chausse de la marque Adidas — DANIEL KARMANN / DPA / AFP

Au menu de ce soir, de la justice et des procès :

- Une première sous la Ve République. L’ancien président Nicolas Sarkozy jugé dans les prochains mois pour corruption.

- Fin du procès du couple Balkany, jugés pour avoir dissimulé au fisc un patrimoine évalué à plus de 13 millions d’euros. Tentative de suicide, liasses de cash et bisbille sur un riad marocain, mon collègue Vincent Vantighem revient sur les six semaines du procès par ici.

- Le parquet de Marseille a requis le renvoi devant la justice du sénateur Jean-Noël Guérini, ancien président du département des Bouches-du-Rhône, pour « prise illégale d’intérêt ».

- Meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi : une experte de l’ONU explique avoir « des éléments de preuves crédibles » impliquant le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman.

- Pour la justice européenne, les trois bandes d’Adidas ne sont pas une marque. Elle estime que ces trois bandes constituent une « une marque figurative ordinaire ».

