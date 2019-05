Illustration d'un homme jouant à un jeu video. — Sean Do/Unsplash

Les titres de cette « Minute Papillon ! » sciences :

- Le physicien américain Murray Gell-Mann, l’inventeur de la théorie des quarks, est mort. Il détestait la physique au lycée... et s'est vu décerné un prix Nobel de physique en 1969.

- L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît un « trouble du jeu vidéo ». Les scientifiques ne sont pourtant pas d’accord entre eux sur cette pathologie.

- L’évolution prouve que les fainéants survivent mieux. Une étude sur des centaines de mollusques, parue dans la revue Proceedings of the Royal Society B et repérée par Futura Sciences, révèle ce n’est pas forcément l’espèce la plus capable qui survit, mais celle qui a la meilleure efficacité énergétique.

- La guerre des fourmis, bande dessinée du scientifique Franck Courchamp et du dessinateur Mathieu Ughetti (éditions Equateurs sciences). Recommandée par Libération, la BD évoque leurs superpouvoirs.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com/

​Retrouvez Minute Papillon ! sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée :

… et par l'onglet «Podcast» du site 20minutes.fr