Marlène Schiappa, le 14 février 2019. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

L’info de la mi-journée :

- Colis piégé à Lyon : deux suspects interpellés, ont annoncé ce matin le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et le maire de la ville, Gérard Collomb. Treize personnes ont été blessées vendredi par l’explosion d’un sac dans le centre-ville.

- Européennes : La nouvelle majorité au Parlement dominée par les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. En France, 23 sièges pour RN et LREM, 13 pour les écologistes, 8 pour LR, 6 pour FI et PS-Place Publique.

- Une quarantaine de « gilets jaunes » ont tiré des pétards et crié des menaces de mort devant la maison de Marlène Schiappa au Mans (Sarthe). Récit de la secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes sur Facebook ce matin. Elle a annoncé porter plainte.

- 60.000 personnes en deux jours de concerts au Stadium de Toulouse pour Bigflo et Oli. Les rappeurs ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux, avec 33.000 fans.

- Les chefs Cyril Lignac et Jean-François Piège réunis dans une nouvelle émission culinaire pour M6, annonce Le Parisien.

