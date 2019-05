AUDIO «20 Minutes» présente «Explique-moi l’Europe», un podcast en partenariat avec le site Toute l’Europe et l’agence de production Bulle Media

Des migrants à Calais en 2016 (Photo by Philippe HUGUEN / AFP) — AFP

Pour tout comprendre aux enjeux de l’Union européenne, 20 Minutes vous propose une nouvelle série de podcasts sur le fonctionnement de l’UE, en partenariat avec le site Toute l'Europe et l’agence de production Bulle Média. De la répartition des rôles entre les différentes institutions à la guerre commerciale avec les Etats-Unis et la Chine, en passant par le dumping social et fiscal : ces huit épisodes de 7 minutes vont vous permettre de mieux comprendre l'Europe.

Au menu de ce 8e épisode, l’immigration en Europe, avec un retour sur les origines de la crise migratoire. Que s’est-il passé depuis 2015 ? Peut-on encore parler de crise ? Pourquoi les Européens ne parviennent-ils pas à s’entendre ? Jules Lastennet (Toute l’Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Media) vous expliquent.