DU SON DU BON Ce soir, on parle de la série culte « Game of Thrones » avec Benjamin Chapon, chef du service Culture de « 20 Minutes »

L'actrice Emilia Clark dans la série — Allociné/HBO

Ce soir, « Minute Papillon ! » devient une dernière fois « Minute Dragon ! » afin d'évoquer Game of Thrones. On parle de la série culte avec Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 Minutes et ce, juste avant la diffusion du dernier épisode de l'ultime saison, dans la nuit de dimanche à lundi.

- Quel est l'état d'esprit général des fans avant la conclusion de la série? Certains sont en colère, très en colère...

- Et l'état d'esprit des acteurs?

- A quoi s'attendre lundi matin?

- Quel est l'article de cette semaine à (re)lire sur 20 Minutes ? Le choix de Benjamin...

Crédits son : Official Opening Credits : Game of Thrones (HBO)