AUDIO «20 Minutes» présente «Explique-moi l’Europe», un podcast en partenariat avec le site Toute l’Europe et l'agence de production Bulle Media

Illustration des drapeaux français et européens — Mario FOURMY/SIPA

Pour tout comprendre aux enjeux de l’Union européenne, 20 Minutes vous propose une nouvelle série de podcasts sur le fonctionnement de l’UE, en partenariat avec le site Toute l'Europe et l'agence de production Bulle Media. De la répartition des rôles entre les différentes institutions à la guerre commerciale avec les Etats-Unis et la Chine, en passant par le dumping social et fiscal : ces huit épisodes de 7 minutes vont vous permettre de mieux comprendre l'Europe.

Pour ce deuxième épisode: les compétences de l'Union européenne. Dans quels domaines l'Europe détient-elle des compétences exclusives? partagées? d'appui? Et en matière de politique étrangère et de défense, que fait l'UE? Christophe Préault (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous l'explique.