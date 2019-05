Patrick Balkany, maire LR de Levallois, le 13 mai 2019 au Tribunal de Grande Instance de Paris-Clichy-Batignolles, Paris — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le maire (LR) de Levallois, Patrick Balkany, son épouse et première adjointe à la mairie Isabelle Balkany vont être jugés pendant six semaines pour des accusations de fraude fiscale, de prise illégale d’intérêts et de corruption.

Ce procès devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris intervient après plus de cinq ans d’enquête. Des investigations qui ont mené les enquêteurs à des découvertes parfois surprenantes. Le couple est accusé d’avoir dissimulé 13 millions d’euros au fisc.

Vincent Vantighem, journaliste au service « justice » de 20 Minutes, revient dans « Minute Papillon ! » sur ce procès. Il explique notamment les suspicions des enquêteurs et des révélations surprenantes.

