AUDIO Dans « Minute Papillon ! » ce soir, le diplomate Etienne de Poncins répond aux questions des lecteurs sur le rapport entre lobbies et parlementaires européens

Illustration de deux personnes en train de parler et travailler avec des notes et un ordinateur portable — paraymane jdidi/ Pixabay

Les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain en France.

20 Minutes a demandé aux internautes quelles étaient leurs interrogations sur le rôle et le fonctionnement des institutions européennes.

Invité de « Minute Papillon ! », le podcast quotidien d’actualité de 20 Minutes, le diplomate Etienne de Poncins répond aux lecteurs.

Le 26 mai prochain, les Français sont appelés aux urnes pour renouveler leurs députés européens. Avant le scrutin, 20 Minutes répond aux questions que vous vous posez sur ces institutions…

Pour écouter, cliquez dans le lecteur ci-dessous.

Après avoir évoqué les salaires et les missions des députés européens, puis le rôle et le fonctionnement des institutions, le diplomate Etienne de Poncins est ce soir notre invité dans « Minute Papillon ! ». Cet ancien ambassadeur de France en Bulgarie répond à vos questions sur les lobbies et les parlementaires européens.

« Les parlementaires européens sont-ils encore indépendants ? » « Puis-je savoir si mon député a rencontré un lobbyiste ? », « Est-ce vrai qu’il y a 10.000 lobbies à Bruxelles ? » sont quelques-unes de vos questions transmises à notre intervenant.

Pour écouter l’interview, c’est dans le lecteur ci-dessus et sur les plateformes d’écoute en ligne.

