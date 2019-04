AUDIO Le flash « Minute Papillon! » de « 20 Minutes », c’est de l’info à écouter tous les jours de la semaine à 12h20 et à 18h20

Elle Fanning, actrice américaine, le 2 avril 2019 à Los Angeles — Jordan Strauss/AP/SIPA

Les titres du flash de la mi-journée :

- 180 à 350 d’euros de baisse d’impôt sur le revenu par an et par ménage. C’est ce que vise le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire ce matin sur France 2.

- Manif du 1er-Mai demain, contexte tendu cette année après plusieurs mois de crise sociale. En plus des syndicalistes et des « gilets jaunes », des casseurs français et étrangers sont attendus, rapporte RTL.

- L’enseigne Auchan confirme la cession de 21 magasins en France. 723 salariés seront potentiellement concernés par ces cessions, selon la CFDT.

- Fin d’une ère au Japon : l’empereur Akihito vient d’abdiquer. Les articles de Mathias Cena, notre correspondant à Tokyo, par ici.

- John Singleton, premier Noir nommé pour l’Oscar du meilleur réalisateur, est mort à 51 ans. Son film « Boyz n the Hood » a été une étape majeure dans l’histoire du cinéma afro-américain, rappelle Le Monde.

- 21 ans et déjà membre du jury à Cannes. L’actrice américaine Elle Fanning, qui a notamment tourné pour Sofia Coppola, rejoint le prestigieux jury.

