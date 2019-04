AUDIO Le flash « Minute Papillon ! » de « 20 Minutes », c’est de l’info dans vos oreilles tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20

Marion cotillard au Festival de Cannes le 12 mai 2018. — James McCauley/Shutters/SIPA

Les titres du flash de la mi-journée:

- Annonces de Macron hier soir. 15 millions de foyers fiscaux devraient bénéficier d'une baisse d'impôt dès 2020, a précisé le ministre des Finances Bruno Le Maire sur LCI. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a évoqué sur RTL une réduction « d’à peu près 10 % » pour les ménages concernés.

- L’environnement, priorité de l’Europe pour 58% des 18-30 ans. Sondage OpinionWAy auprès de la communauté #MoiJeune réunie par 20 Minutes. L’écologie apparaît comme le levier idéal pour « reconstruire l’Europe ».

- Soldes en ligne à partir aujourd’hui jusqu’au 1er mai. Ce sont les « French Days», une opération commerciale qui imite le « Black Friday » anglo-saxon.

- « Je me suis donné comme règle de chanter, danser et rire et méditer une fois par jour ». Programme de vie de Marion Cotillard auprès de Madame Le Figaro.L’actrice dit avoir réussi à surmonter ses difficultés dans la vie grâce à l’hypnose.

- Paris accueille pour la quatrième année consécutive une étape du Championnat international FIA Formula-E, une course automobile 100% électrique, rapporte France Bleu.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com