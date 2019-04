Les acteurs Chris Evans et Scarlett Johansson dans une scène du film — LILO/SIPA

Le flash du soir spécial « cinéma » :

- Avengers : Endgame : le film de Joe et Anthony Russo sort aujourd’hui en salles et termine une saga commencée en 2008. Et maintenant ? Est-ce que Marvel et DC vont continuer à produire des films de super-héros ? Ma collègue Caroline Vié vous répond, garanti sans spoil.

- Dans les salles aussi, L’Adieu à la nuit, d’André Téchiné, qui parle de radicalisation religieuse. Une grand-mère jouée par Catherine Deneuve est face à son petit-fils qui envisage de partir pour la Syrie. « Le meilleur film du réalisateur depuis un bon moment »​ d’après notre critique ciné.

- Premier film de l’acteur Jonah Hill, 90’S. L’acteur évoque les skateurs en Californie dans les années 1990. Une « chronique acide sur fond de passage à l’âge adulte » selon la journaliste ciné de 20 Minutes Caroline Vié.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com