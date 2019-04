AUDIO Le flash « Minute Papillon ! » de « 20 Minutes », c’est de l’info dans vos oreilles tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20

Daniel Auteuil, le 10 mars 2016. — SIPA

Les titres du flash spécial « livres » :

- Aujourd’hui, journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Le livre papier reste le support préféré des Français, mais le livre électronique progresse, avec 14 millions de livres numériques vendus en France l’année dernière. Selon Jeff, la liseuse a bouleversé son quotidien : « L’éclairage ô combien discret d’une liseuse évite le coup de pied de ma chère et tendre, accompagné d’un « éteint la lumière » autoritaire ». La suite de vos témoignages par ici.

- Qui sont les personnes qui dévorent plus de 20 livres par an ? Selon une étude du Centre national du livre publiée en mars, l’archétype du papivore est une femme de 52 ans qui lit un livre tous les quinze jours.

Pour écouter le flash, un clic dans le lecteur ci-dessous :

- Un manifeste contre le sexisme dans la musique, publié dans Télérama. 1.500 femmes des métiers de la musique ont signé ce texte pour faire évoluer les mentalités et les relations de travail.

- Le commissaire Maigret reprend du service… 90 ans après sa première apparition dans un roman de l’écrivain belge Georges Simenon, rapporte l’AFP. Les éditions Omnibus rééditent « Tout Maigret », soit 103 romans et nouvelles réunis en dix volumes. Et au cinéma, le réalisateur Patrice Leconte va diriger cet automne Daniel Auteuil. L’acteur jouera le rôle du commissaire dans un film inspiré du roman Maigret et la jeune morte.

- Les mémoires inachevés de Prince sortiront fin octobre. « The Beautiful Ones », référence à une chanson qui figurait sur l’album Purple Rain (1984).

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com