« Minute Papillon ! » prend son envol. Le flash d’actu lancé par 20 Minutes fête sa première année d’existence ! Et ça, c’est grâce à vous, auditeurs-internautes qui nous accompagnez depuis le début. Des premiers papillonnages, ce programme a fait sa mue, déployé ses ailes et découvert de nouveaux territoires.

Une année de travail et quelques souvenirs portés par le vent, comme ce flash consacré à l’apprentissage de la philo par les enfants, avec l’interview du sociologue et philosophe Frédéric Lenoir.

Cet été, « Minute Papillon ! » a butiné aux quatre coins du pays. Dans la série « Parole Paroles », consacrée aux accents, on a rencontré Odette à Lagrasse dans l’Aude, ou Roger Siffer en Alsace. Nos témoins nous ont parlé d’histoire, de « honte », mais aussi de « droit à la différence »…

On s’est ensuite baladé dans la série « L’été », avec des portraits de vous, en ville ou à la plage. Un souvenir avec Jonas, chef de tir pour le Groupe F, qui a travaillé sur le spectacle pyrotechnique du 14-Juillet sur la tour Eiffel à Paris…

Anne-Laetitia Béraud, journalste, pour Minute Papillon! de 20 Minutes - WEILL/20 Minutes

Papillon de nuit, dans « Rave rêves », avec les journalistes Anne Demoulin et Thomas Weill, on a voleté de raves en free parties en se demandant : la teuf fait-elle toujours rêver ? Le DJ Jérôme Pacman nous a raconté l’ovni Mozinor et le lancement des raves en France…

Et puis, 20 Minutes, c’est quoi, c’est qui et comment travaille-t-on ? La série #Chez20Minutes vous propose de découvrir les journalistes de la rédaction et leur métier. Première à être passée derrière le micro, Mathilde Cousin, « fact-chekeuse » qui vérifie les infos.

