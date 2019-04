AUDIO Le flash «Minute Papillon!», signé «20 Minutes», c'est tous les jours à 12h20 et 18h20

Anne-Laetitia Béraud, journalste, pour Minute Papillon! de 20 Minutes — WEILL/20 Minutes

Les titres du flash de la mi-journée :

- LA nouvelle du jour : Minute Papillon ! souffle sa première bougie. Merci de nous accompagner dans cette aventure, que ce soit sur votre plateforme d'écoute préférée, votre enceinte connectée ou sur le site 20minutes.fr, onglet Podcast. On en profite pour vous dire de ne pas hésiter – du tout – à nous mettre des petites étoiles et des commentaires. Et pour nous joindre : audio@20minutes.fr

- L’ENA fêtera-t-elle ses 75 ans ? Emmanuel Macron envisagerait de supprimer l’école qui forme les élites de l’administration française. Un choix défendu par Nathalie Loiseau, tête de file LREM aux élections européennes et ancienne directrice de l’ENA. A Strasbourg, où est situé l’ENA, des riverains et des élus ont témoigné de leur déception auprès de ma collègue Alexia Ighirri. Son reportage par ici.

- Incendie de Notre-Dame de Paris, cinq ans de travaux selon Macron. Le recteur de Notre-Dame veut élever une cathédrale de bois « éphémère » sur le parvis durant la reconstruction.

- Alain Delon couronné d’un Palme d’or d’honneur au prochain Festival de Cannes. L’acteur a autant de films que d’années (83 ans).

- Louis Sarkozy, fils de l’ancien président Nicolas Sarkozy, lance une collection de mocassins de luxe… en parallèle à ses études de philo, a-t-il confié à au magazine britannique Tatler.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com