Stéphane Bern présente «Le village préféré des Français». — Fabien MALOT /FTV

Le flash spécial incendie de Notre-Dame de Paris :

- La cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes hier soir. La piste accidentelle privilégiée par les autorités. Les dégâts à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice s’annoncent très importants, car la pierre a été rongée par le feu, nous a expliqué Jean-Frédérick Grevet, architecte du patrimoine.

- Et maintenant ? Il faudra « dix à vingt ans minimum » pour opérer la restauration complète de Notre-Dame de Paris, a déclaré ce matin à l’AFP Stéphane Bern, chargé de la mission et du loto du patrimoine.

Un clic dans le lecteur ci-dessous pour écouter le flash:

- L’argent ne devrait pas manquer pour cette reconstruction: LVMH et la famille Arnault, première fortune de France, ont annoncé 200 millions d’euros, la famille Pinault, 100 millions; Marc Ladreit de Lacharrière, 10 millions d’euros pour la flèche...

- La mairie de Paris a débloqué 50 millions d’euros. Elle a accueilli hier soir plusieurs œuvres qui ont pu être sauvées des flammes. La maire Anne Hidalgo a l’intention d’organiser « une grande conférence internationale des donateurs », avec « des mécènes du monde entier afin de lever les fonds nécessaires à la restauration ».

- Malgré la promesse de reconstruction, l’historienne Evelyne Ferron est amère, « reconstruire Notre-Dame de Paris est un véritable défi, mais elle ne pourra plus jamais être la même. C’est vraiment la fin d’un âge pour cette cathédrale », a-t-elle souligné auprès de 20 Minutes.

>> De la flèche aux rosaces, de l’orgue aux reliques… Ce qui a été sauvé ou perdu pendant le drame, à lire ici

- Autre initiative : la fondation Fransylva, qui assure la promotion des forêts privées de France, a demandé aujourd’hui à ce que chaque propriétaire forestier en France donne un chêne pour la reconstruction de la cathédrale parisienne. Selon ses chiffres, rapportés par l’AFP, il y aurait 3,5 millions de propriétaires privées de forêts dans notre pays.

- Preuve de l’émotion suscitée par le ravage : le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris est numéro un des ventes aujourd’hui sur la plate-forme Amazon. Un passage du roman évoquant l’incendie de Notre-Dame fait le tour des réseaux sociaux depuis hier soir : « Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée », écrit Victor Hugo.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com