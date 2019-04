LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES de Cecile Denjean. — © Scientifilms - France 2

Lire Platon à 7 ans ? Risque de plantage. Mais à cet âge, les enfants peuvent philosopher, capables de réfléchir sur l’amour, la mort l’infini ou la différence…

C’est la thèse de plusieurs œuvres : le documentaire « Dans Le Cercle des petits philosophes » réalisé par Cécile Denjean, sort mercredi, quelques jours après la publication de La philosophie pour enfants expliquée aux adultes de Johanna Hawken (éd. Temps présent)…

« Minute Papillon ! » a rencontré le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, personnage clef de la chronique de Cécile Deanjan. Animateur d’ateliers-philo à l’école pendant un an avec des enfants de 7 à 10 ans, il contribue à diffuser ce concept avec la fondation et association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble). Pour écouter « Minute Papillon ! », un clic dans le lecteur ci-dessus.

C'est quoi le concept des enfants qui philosophent? Pourquoi faire de la philosophie à 7 ans plutôt qu'à 15 ans? Quelles sont les résistances de cet apprentissage de la philo pour les enfants à l'école? La finalité de cette pratique est-elle politique? Ce sont les questions que j'ai posé à Frédéric Lenoir...

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com