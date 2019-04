L'animateur Cyril Hanouna à un match de boxe le 2 juin 2017 à Paris — J.E.E/SIPA

Les titres du flash de la mi-journée :

- Aujourd’hui, des nouvelles marches pour le climat annoncées. Durant la marche le 16 mars, des pancartes mêlaient libération sexuelle des femmes et cause environnementale. Parmi elles : « Bouffe ma chatte, pas la planète »… Mon collègue Jean-Loup Delmas s’est intéressé à l’éco-féminisme pour savoir ce que c’était. Ses découvertes par ici

- « Je n’ai pas fait interdire un article », s’est défendu Cyril Hanouna hier soir dans son émission sur C8. L’animateur-producteur évoquait le papier du Parisien qu'il est accusé d'avoir fait retirer samedi par pression. De son côté, l’intersyndicale du quotidien a reconnu « une double erreur » à propos de l’annulation de la publication de cet article sensible.

- Drogue et prostitution dans les émissions de téléréalité : Benjamin Castaldi et l’ancienne candidate Emilie Amar ont raconté les dessous de ces programmes hier soir sur C8. L’ex-présentateur a évoqué un trafic de cocaïne dans « Secret Story ». Et affirmé que la production a découvert qu’au fil des années, de plus en plus de candidates étaient des prostituées. A propos de la drogue, Emilie Amar, participante de « Friends » et des « Anges » 2014, a détaillé que « la production savait qu’on prenait des drogues. Le staff nous accompagnait pour aller chercher nos drogues ».

- Plus d’un milliard de téléspectateurs, répartis dans 170 pays, vont regarder le premier épisode de la huitième et dernière saison de Game of Thrones, diffusé dimanche aux Etats-Unis sur HBO et en simultané en France dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin sur OCS. Mes collègues ont potassé le dossier, vous pouvez retrouver une interview de la star de la série Emilia Clarke, qui interprète le personnage de «Daenerys» , ou là, un article sur ces youtubeurs qui prolongent le plaisir...

