Nicolas Canteloup, imitateur et humoriste, le 2 décembre 2017 à Villepinte. — JP PARIENTE/SIPA

Les titres du flash de ce jeudi soir, sur les salaires :

- 150.000 euros mensuels pour Nicolas Canteloup : c’est la rémunération de l’humoriste et imitateur pour la saison 2016 à Europe 1. 30.000 euros mensuels pour Anne Roumanoff, 15.000 euros en moyenne pour les animateurs en 2015… Un rapport dont Mediapart a eu connaissance évoque « une situation comptable présentée comme très détériorée » à Europe 1, mais où « les plus hauts salaires de la station ont bénéficié des augmentations les plus élevées ».

- 1,40 dollar. C’est ce qu’a reçu en un an Jack Dorsey pour son travail à la tête de Twitter. Le patron du réseau social américain refuse des salaires depuis quatre ans. Sa fortune est néanmoins estimée à près de 4,2 milliards de dollars. Pour comprendre ce chiffre, c'est par ici.

- Retour en France. C’est dans notre pays que les salaires sont toujours parmi les plus taxés, révèle un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) aujourd’hui.

- Le prix du premier enfant sur le salaire des femmes révélé par une étude Andresen et Nix. Les conclusions sont édifiantes, déplore dans Libération Ioana Marinescu, prof d’économie à l’université de Pennsylvanie. Dans les pays développés comme en Norvège, le revenu d’une mère baisse d’environ 20 %.

- Si vous recherchez un job d’été, c’est maintenant. Le site service-public.fr rappelle qu’il est possible de travailler l’été dès 14 ans. Salaire brut minimum/heure : Moins de 17 ans : 8,02 euros ; 17-18 ans : 9,03 euros ; dès 18 ans : 10,03 euros.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com