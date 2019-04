Gad Elmaleh à New York en 2016. — MediaPunch/Shutterstock/SIPA

Les titres du flash :

- L’audition d’Eric Drouet au Sénat a été annulée en milieu de matinée. La figure des « gilets jaunes » était invitée, avec d’autres manifestants, pour parler de la privatisation du groupe Aéroports de Paris. A l’appel d’un collectif de « gilets jaunes », une mobilisation est prévue devant la Haute assemblée à 14h30, rapporte Public Sénat.

- En Algérie, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, a été nommé président par intérim, a annoncé la télévision nationale.

- Gad Elmaleh se défend après les accusations de plagiat : « on mélange tout entre inspiration et plagiat » a-t-il notamment dit sur Europe 1 ce matin. L’humoriste a invoqué l’observation pour nourrir ses idées.

- France Télévisions : Patrick Montel privé du commentaire du marathon de Paris ? La question reste en suspens après les propos controversés du journaliste de France 2 sur le dopage. Estimant notamment que « tout le monde a intérêt à ce que le sportif se dope », ses commentaires ont suscité des critiques virulentes de grands athlètes ce week-end.

- Les ados accros aux écrans pour le meilleur, et parfois pour le pire. D’où l’appel « à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques » de l’Académie des sciences, l’Académie nationale de médecine et l’Académie des technologies, rendu public ce mardi. Ma collègue Delphine Bancaud fait le point sur les effets des écrans sur la santé, la vie sociale et les résultats scolaires des ados…

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com